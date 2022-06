Havlíčkův Brod: Proměna odpadového hospodářství ve městě

Okresní město na Vysočině zná výsledky první fáze proměny odpadového hospodářství. Tu spustilo v roce 2020. Cílem je snižovat množství skládkovaného odpadu a zvýšit efektivitu nakládání s odpady. To se podařilo. I když se náklady na uložení odpadu na skládku zvýšily o více než třetinu, částka, kterou město doplácí na obyvatele, je o téměř padesát korun nižší.



Po zavedení nových technologií do odpadového hospodářství v Havlíčkově Brodě vzrostlo množství tříděného plastu o 18 % a o více než půl milionu korun se zvýšil příspěvek od organizace EKO-KOM. Naopak objem směsného komunálního odpadu klesl o 13 % a náklady na sklo téměř o 25 %. A zatímco v roce 2020 město doplácelo na každého obyvatele 649 korun, o rok později to bylo už jen 607 korun. A to navzdory faktu, že náklady na uložení tuny odpadu vzrostly z 1012 na 1323 korun. ,,Nové technologie a řešení v odpadovém hospodářství se rychle promítly do výrazně vyšší efektivity nakládání s městskými odpady," uvádí místostarosta města Zbyněk Stejskal a dodává: ,,Podstatné jsou úspory, které to přináší - více odpadu se u nás vytřídí, a naopak komunálního odpadu svážíme méně."

Zdroj: NSZM